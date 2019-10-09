Saros’a liman planına tepki

İstanbul’a en yakın ege kıyısı olarak ünlenen ve akıntı sistemiyle dünyanın kendini temizleyen ender alanlarından Saros Körfezi, antik çağlardan beri Melas Kolpos adıyla biliniyor. Gelibolu Yarımadası’nın Trakya kıyılarını oluşturan Saros, Kuzey Ege’nin en tuzlu denizi oluştururken derinliklerinde 200’den fazla canlı türü barındırıyor. Kuzey Ege’nin en canlı turizm merkezlerinden körfezin çeşitli yerlerine kurulu taş ocaklarının çevreye verdiği zararı engellemeye çalışan doğaseverler şimdi de kurulması planlanan liman için eylem yapıyor. 2010 yılında Özel Koruma Bölgesi ilan edilen Saros Körfezi’ne yapılması planlanan likit doğal gaz(LNG) limanın çevreye büyük zarar vereceğini söyleyen doğaseverler, gemi pervanelerinden oluşacak dalgaların sualtı ve kıyı zeminini bozacağını savunuyor.

Saros Gönüllüleri Dayanışma Komisyonu’na göre, atılan çıpalar dip canlılığını etkileyecek, makine dairesindeki sintine sularının denizlere akması da kirlilik yaratacak. Komisyon adına konuşan emekli öğretmen Mehmet Zeybek, “Doğa harikası Saros, dev gemilerin her gün bölgeye gelmesiyle büyük risk altına girecek. Her türlü petrol sızıntısı olabileceği gibi aktif fay hattı üzerindeki Saros, petrol ürünü depolamak için uygun değildir. Danıştay 6. Dairesi’nin kararına göre Saros Körfezi kıyı kuşağının korunması gerekiyor” dedi.

Kıyılar doldurulacak

LNG boru hatlarının tarım arazilerinden geçeceği için yerel tarıma ve ormanlara büyük zarar vereceğini söyleyen Zeybek şöyle devam etti: “Liman için binlerce ağaç kesilecek. Ergene ve Tunca gibi nehirler yılda 8 milyar metreküp temiz suyu Saros’a getiriyor. Yer altı ve yerüstü sularla birlikte bozulan ekolojik denge, köylüye, çiftçiye ve balıkçıya zarar verecektir. Liman için ‘ÇED olumlu’ kararı veren bakanlıktan geri adım atmasını bekliyoruz. 52.3 hektarlık alana kıyı dolgusu yapılacak ve bölge betonlaştırılacak. ÇED iptal davamızın görüldüğü Edirne İdare Mahkemesi’nin kararıyla 1 Kasım’da yapacağı keşif ve bilirkişi incelemesi öncesinde 45 bin kişinin imzasıyla bakanlığa başvurduk. Tek isteğimiz Saros Körfezi’nin bozulmaması.”