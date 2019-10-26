Sarp Akkaya dizileri | Sarp Akkaya'nın kardeşleri kimdir?

Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980, İstanbul doğumlu. İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6. Gün” ve “Devenin Hörgücü Yamuk Olur” isimli tiyatro oyunlarında oynadı. "Albay Kuş" ta oynadığı oyunlar arasındadır.

Daha sonraları Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. Ezel adlı dizisindeki Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. ATV'de yayınlanan Racon adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır.

Sarp Akkaya oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.

SARP AKKAYA DİZİLERİ

Kurşun - 2019-

Söz - Dragan Ratkoviç - 2018-2019

Paramparça (dizi) - Damir - 2017

Evli ve Öfkeli - Murat

Racon

Muhteşem Yüzyıl - Atmaca

Şubat

Suskunlar - Sarı - 2012-2013 / 1-28

Mavi Kelebekler

Ezel - 2009-2011

Gece Gündüz - 2009 / 20. bölüm

Sürgün Hayatlar

Şöhret Okulu

Ertelenmiş Hayatlar

Kurtlar Vadisi Pusu - Servet - 2007 / 17-22

Beni Unutma

Ah Be İstanbul

Bizim Aile

SARP AKKAYA FİLMLERİ

7. Koğuştaki Mucize - 2019

Kötü Çocuk - 2017

Eksik - 2015

El Yazısı - 2012

Labirent - 2011

Firar - 2011