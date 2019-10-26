Sarp Akkaya dizileri | Sarp Akkaya'nın kardeşleri kimdir?
Ezel dizisindeki Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakalayan Sarp Akkaya birçok dizi ve filmde rol almıştır. Sarp Akkaya'nın ikizi ve ablası da oyuncudur. Peki, Sarp Akkaya'nın kardeşleri kimdir? İşte Sarp Akkaya ile ilgili merak edilenler...
Sarp Akkaya 13 Mayıs 1980, İstanbul doğumlu. İlk kez Bizim Aile dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Sarp Akkaya, 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6. Gün” ve “Devenin Hörgücü Yamuk Olur” isimli tiyatro oyunlarında oynadı. "Albay Kuş" ta oynadığı oyunlar arasındadır.
Daha sonraları Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. Ezel adlı dizisindeki Tevfik karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Sarı karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise Atmaca karakterini canlandırdı. ATV'de yayınlanan Racon adlı dizide oynamış ve başrolü Mehmet Aslantuğ ile paylaşmıştır.
Sarp Akkaya oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. Seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.
SARP AKKAYA DİZİLERİ
Kurşun - 2019-
Söz - Dragan Ratkoviç - 2018-2019
Paramparça (dizi) - Damir - 2017
Evli ve Öfkeli - Murat
Racon
Muhteşem Yüzyıl - Atmaca
Şubat
Suskunlar - Sarı - 2012-2013 / 1-28
Mavi Kelebekler
Ezel - 2009-2011
Gece Gündüz - 2009 / 20. bölüm
Sürgün Hayatlar
Şöhret Okulu
Ertelenmiş Hayatlar
Kurtlar Vadisi Pusu - Servet - 2007 / 17-22
Beni Unutma
Ah Be İstanbul
Bizim Aile
SARP AKKAYA FİLMLERİ
7. Koğuştaki Mucize - 2019
Kötü Çocuk - 2017
Eksik - 2015
El Yazısı - 2012
Labirent - 2011
Firar - 2011