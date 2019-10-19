Sarp Apak eşi kimdir? Sarp Apak filmleri...

Kerim Sarp Apak 11 Kasım 1981 doğumlu. Beş yaşına kadar Diyarbakır'da yaşamış olan Apak, daha sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınmış ve bu şehirde büyümüştür. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nü 2004 yılında bitirdikten sonra, okuldan hocası Barış Erdenk’in desteğiyle İstanbul'a gitti.

Sadri Alışık Tiyatrosu'nda sergilenen Ağır Roman adlı eserde başarılı bir oyunculuk çıkarttı. O senenin sonunda Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı BKM Grubu'na dahil oldu ve Organize İşler adlı filmde küçük bir rolde oynama fırsatı buldu. Anadolu Kaplanı, En Son Babalar Duyar dizilerinde ve Doğtaş reklamlarında da rol aldı. Sizinkiler Dünya Kaç Bucak adlı çocuk oyununda oynadı ve bu oyunla Türkiye turnesine çıktı. BKM’nin yanında “Mutfak” adlı ufak bir sahnesi olan bir mekanda stand-up gösterileri de yapan yetenekli oyuncu, asıl şöhretini Avrupa Yakası'ndaki Tanrıverdi rolüyle yakaladı. Daha sonra yer aldığı İşTcell reklamlarıyla da büyük beğeni topladı. Mimikleri ve hareketleri çok beğenilen Apak, Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü Tiyatrosu'nda da Öp Babanın Elini adlı oyunda “Emrecan” rolünde oynamaktaydı.

Apak, kendi yazıp bestelediği “Aşkınla Yandım” şarkısıyla birçok rock müzik dinleyicisinin listesine girmeyi başardı.

Mahsun Kırmızıgül'ün Beyaz Melek, Güneşi Gördüm adlı filmlerinde ve Murat Saraçoğlu'nun O... Çocukları adlı filminde rol almıştır. Kavak Yellerinden yer almıştır. Yalan Dünya adlı dizide Emir Danışman karakterini canlandırmıştır. Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete'de rol almaktadır.

2018 yılında Bengisu Uzunöz ile evlenmiştir. Bir erkek çocukları var.

SARP APAK FİLMLERİ

Organize İşler (2005 yılı Kemal)

Beyaz Melek (2007 yılı Reşat)

Plajda (2008 yılı Ali)

O... Çocukları (2008 yılı Saffet)

Güneşi Gördüm (2009 yılı Ahmet)

Yedi Kocalı Hürmüz (2009 yılı Fişek Ömer)

Yeraltı (2012 yılı Barmen)

Karışık Kaset(2014 Ulaş)

Yaktın Beni (2015 Selam)

Ölümlü Dünya (2018)