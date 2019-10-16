Sarp öldü mü? Caner Cindoruk yanıtladı. Kadın 68. bölüm fragmanı...

Kadın dizisi 67. bölüm ile dün akşam Fox TV ekranında dizinin takipçileri ile buluştu. Hatice'nin ölümü Enver ve Şirin'i derinden yaralarken evde her yerde bir parçası bulunan Hatice'nin öldüğüne inanmak hem Enver için hemde Şirin için oldukça zor anların yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan Şirin'in itirafları ile Sarp'ı affeden Bahar yeniden geleceklerine dair hayaller kurmaya başladıkları sırada Sarp'ın Bahar'ın konuştuklarına yanıt vermemesi Bahar'ı tedirgin etti. Birkaç kez Sarp'ı uyandırmayı deneyen Bahar başarılı olamadı ve yardım istedi. Yardım çığlığının ardından ilk müdahaleler yapılırken Bahar'ın gözyaşları ekran başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu. Dizinin 67. bölümünün böyle tamamlanmasının ardından Sarp öldü mü sorusu akıllara geldi. Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk o sorunun cevabını Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı. İşte o sorunun yanıtı...

KADIN DİZİSİ 68. BÖLÜM FRAGMANI