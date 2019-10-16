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16.10.2019 - 08:53 |

Sarp öldü mü? Kadın dizisi 68. bölüm fragmanı...

Kadın, son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölümü ile çok konuşulan Kadın dizisinde Sarp'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Kazadan sağ çıkan Bahar ve Arif, Sarp'ın kurtulması için dua ediyordu. Peki, Sarp öldü mü?

Sarp öldü mü? Kadın dizisi 68. bölüm fragmanı...

FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisi son bölümü ile izleyenlere duygusal dakikalar yaşattı. Bahar, Sarp'ın hastaneden sağ çıkmasını merakla bekliyordu. Sarp'ın akıbeti merak edilirken, Sarp karakterini canlandıran Caner Cindoruk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dizi Salı akşamları ekrana geliyor.

KADIN 68. BÖLÜM FRAGMANI

CANER CİNDORUK'UN PAYLAŞIMI

Caner Cindoruk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, projeye veda ettiğini açıkladı. Cindoruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bi karakterle tanışırsın,ona ruh verirsin, bi süre onunla yaşarsın,sonra bi gün hikayen biter.’Sarp Çeşmeli’ hatırımda güzel bi yerde duracak hep.Bu karakterin oluşmasında,icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"

 

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