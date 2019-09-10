Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

SARUHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?



17. Yüzyılın başlarıdır. Gelecekte padişah olacağı kesinleşmek üzere olan Şehzade, Saruhan sancağına doğru yola çıktığı sırada, Saruhan’da bir cinayet işlenir. Saruhan’ın önemli kişilerinden Salih Ağa'nın oğlu Yusuf bir handa öldürülür. Saruhan Kadısı, bu cinayeti çözmek için İstanbul'dan tanıdığı Defterdar kâtibi Selim'i görevlendirir. İstanbul'da Yeniçeri ağası Bekir'in idam edilmesine sebep olan Selim'in bu göreve atanması Yeniçeri Ağa'sı Arif'i hiç memnun etmez, ama engellemeye de gücü yetmez. Diğer taraftan şehzade ve onunla gelen Deli İzzet Paşa, Saruhan'a gelmeden cinayeti çözmek zorundadırlar. Saruhan filminin senaryosu aslen Adanalı olan grafiker ve web tasarımcısı Ramazan Ekmekçi'nin imzasını taşırken filmin yönetmenliğini ise 35.İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'ne layık görülen Çırak filminin yönetmeni Emre Konuk üstlenmektedir.



SARUHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



İlker Kızmaz - Rolü : Selim



Yurdaer Okur - Rolü : Kadı



Ahmet Mümtaz Taylan - Rolü : Salih Ağa



Sinan Tuzcu - Rolü : Yeniçeri Ağası



Hakan Kurtaş - Rolü : İbrahim



Sümeyra Koç - Rolü : Zeynep



Oya Okar - Rolü : Pandora



Ercan Özdal - Rolü: Sipahi