MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSaruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?
10.09.2019 - 22:43

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

Başrolünde İlker Kızmaz'ın yer aldığı 2016 yılında gösterime giren Saruhan filmi, bu gece bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği filmle ilgili en çok merak edilen Saruhan filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

SARUHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

17. Yüzyılın başlarıdır. Gelecekte padişah olacağı kesinleşmek üzere olan Şehzade, Saruhan sancağına doğru yola çıktığı sırada, Saruhan’da bir cinayet işlenir. Saruhan’ın önemli kişilerinden Salih Ağa'nın oğlu Yusuf bir handa öldürülür. Saruhan Kadısı, bu cinayeti çözmek için İstanbul'dan tanıdığı Defterdar kâtibi Selim'i görevlendirir. İstanbul'da Yeniçeri ağası Bekir'in idam edilmesine sebep olan Selim'in bu göreve atanması Yeniçeri Ağa'sı Arif'i hiç memnun etmez, ama engellemeye de gücü yetmez. Diğer taraftan şehzade ve onunla gelen Deli İzzet Paşa, Saruhan'a gelmeden cinayeti çözmek zorundadırlar. Saruhan filminin senaryosu aslen Adanalı olan grafiker ve web tasarımcısı Ramazan Ekmekçi'nin imzasını taşırken filmin yönetmenliğini ise 35.İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'ne layık görülen Çırak filminin yönetmeni Emre Konuk üstlenmektedir.

SARUHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İlker Kızmaz - Rolü : Selim

Yurdaer Okur - Rolü : Kadı

Ahmet Mümtaz Taylan - Rolü : Salih Ağa

Sinan Tuzcu - Rolü : Yeniçeri Ağası

Hakan Kurtaş - Rolü : İbrahim

Sümeyra Koç - Rolü : Zeynep

Oya Okar - Rolü : Pandora

Ercan Özdal - Rolü: Sipahi

İzmir'de, istinat duvarı çöktüİzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana'da dehşet! Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Acılı baba böyle seslendi: Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum

Acılı baba böyle seslendi: Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum

Sıradaki Haber