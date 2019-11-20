MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriŞaşkına döndüler! Kasım'da meyve verdi
20.11.2019 - 10:09 | | İHA

Şaşkına döndüler! Kasım'da meyve verdi

Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkili olan pastırma yazı nedeniyle, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sıcak havaya aldanan dut ağaçları Kasım ayında meyve verdi.

Şaşkına döndüler! Kasım'da meyve verdi

Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde, mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarına aldanan dut ağacı meyve verdi. Ağacın son bahar mevsimini son günlerinde meyve vermesi, vatandaşları şaşırttı. Sıcaklıkların 26-27 derecelerde seyrettiği Kasım ayında olgunlaşan dut meyveleri, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından afiyetle tüketildi.

İçmeler Mahallesinde yaşayan Ali Demirtaş, sokaklardaki yabani dut ağaçlarını aşılayarak meyve veren türe çevirdiğini söyledi. Aşıladığı ağaçların bu yıl yüksek sıcaklıklar nedeniyle erken meyve verdiği belirten Ali Demirtaş, "Çocuklarımızın geleceği için sokaklardaki ağaçları aşılıyorum. Gelecek nesiller gerçek meyve yiyebilsin diye bunu yapıyorum. Bu ağaç normalde Mart ayında meyve vermesi gerekirken şimdi vermesi beni de şaşırttı’’ dedi.

Olgunlaşan dutlardan tüketen 8 yaşındaki Melek Bayri ise, "Ben dut yemeyi çok seviyorum ama Kasım'da olması garip geldi. Geçen gün kırmızı olanından yedim, tadı da aynı yazın yediğimiz gibiydi’’ diye konuştu.

 

 

Tekirdağ'da bulundu! Heyecan yarattı...Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura firmasının Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmaları kapsamında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit edildiği belirtildi. Yukarısırt Muhtarı Şerif Yıldırım, köylerinde çıkan doğal gazın kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bir yıldan beri devam eden çalışmalarda diğer bölgelerde de gaz bulunduğunu ancak ne kadar olduğunun açıklanmadığını söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

HDP ve DBP il başkanları tutuklandı

HDP ve DBP il başkanları tutuklandı

Ayşenur'un intiharına neden olan kuzeni: Kocasını araştırın

Ayşenur'un intiharına neden olan kuzeni: Kocasını araştırın

Sıradaki Haber