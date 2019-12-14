‘Satışları düşürdü’

Dernek Başkanı Ramazan Bingöl, Karatay’ın açıklamalarının ardından döner satışlarının düştüğünü söyledi. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın, “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulunuyor” demesi üzerine Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘Ekonomiye zarar’

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığına zararlı olan ürünler ve firmalara karşı TÜRES olarak yıllardır mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatı, milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Gıda ve Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı var. Bu ürünlerde zararlı bir şey varsa bu devlet kurumları ne işe yarıyor? O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz” diye konuştu.