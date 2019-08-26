Satmaya çalışırken yakalandılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri kimliklerini saptadığı şüphelileri gözaltına alırken, üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeline el koydu. Tarihi eser niteliği taşıyan heykel, Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.