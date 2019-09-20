MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSavant sendromu nedir? Savant sendromu otizm özellikleri
20.09.2019 - 08:36 |

Savant sendromu nedir? Savant sendromu otizm özellikleri

Savant sendromu nedir? Mucize Doktor dizisi ile gündeme gelen savant sendromu ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte savant sendromu, otizm özellikleri ve sebep olan etkenler...

Savant sendromu nedir? Savant sendromu otizm özellikleri

Yeni sezon dizileri arasında yer alan Mucize Doktor dizisindeki ana karakterin savant sendromu olmasıyla hastalık ile ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Peki, savant sendromu nedir?

SAVANT SENDROMU NEDİR?

Savant sendromu, Otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır.

SAVANT SENDROMU ÖZELLİKLERİ

Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant tanınır.

Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM 20 Eylül 2019 | Bim aktüel ürünler kataloğu

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Hercai fragman! 13 .Yeni bölümde Reyyan evlilik teklifini kabul edecek mi?

Sıradaki Haber