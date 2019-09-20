Savant sendromu nedir? Savant sendromu otizm özellikleri

Yeni sezon dizileri arasında yer alan Mucize Doktor dizisindeki ana karakterin savant sendromu olmasıyla hastalık ile ilgili ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Peki, savant sendromu nedir?

SAVANT SENDROMU NEDİR?

Savant sendromu, Otistik savant, matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen addır.

SAVANT SENDROMU ÖZELLİKLERİ

Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Fakat neden yetenekli oldukları tamamen açıklanabilmiş değildir. Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant tanınır.