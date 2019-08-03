Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Peter Berg yönetmenliğindeki Savaş Gemisi filmi 2012 yılında vizyona girdi. Aksiyon, bilimkurgu ve gerilim türündeki filmde Rihanna da yer alıyor. İşte Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.
OYUNCU KADROSU
Taylor Kitsch: Alex Hopper
Rihanna: Raikes
Liam Neeson: Admiral Shane
Alexander Skasgard: Stone Hopper
Brooklyn Decker: Samantha
Tadanobu Asano: Nagata
Hamish Linklater: Cal
Jesse Plemons: Ordy