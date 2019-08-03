Savaş Gemisi filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper’ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

OYUNCU KADROSU

Taylor Kitsch: Alex Hopper

Rihanna: Raikes

Liam Neeson: Admiral Shane

Alexander Skasgard: Stone Hopper

Brooklyn Decker: Samantha

Tadanobu Asano: Nagata

Hamish Linklater: Cal

Jesse Plemons: Ordy