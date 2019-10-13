Savaşçı 4. sezon 77. bölüm fragmanları! Kılıç Timi bir araya gelecek mi?

Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. 4. sezonu ile ekrana gelmeye devam eden Savaşçı dizisinde General Ahmet Kutalmış belaların en büyüğü ile karşı karşıyadır. Askerleri büyük bir terörist grubun elinde olan Ahmet Kutalmış ne yapacağından habersiz kendisi ile yüzleşmekte ve kendisini suçlu görmektedir.

Ancak Çiğdem Ülgen tarafından fark eilen bir ayrıntı olayların seyrini değiştirmeye yetecektir. Dört bir yana dağılmış halde olan Kılıç Timi'ni yeniden bir araya getirmek ise hiçte sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Fox TV'de...

SAVAŞÇI 77. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 77. BÖLÜM 2. FRAGMANI