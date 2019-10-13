13.10.2019 - 22:03 |
Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kılıç Timi yeniden...
FOX TV'nin 4. sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam eden dizisi Savaşçı, 77. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümüne Kılıç Timi'ni yeniden bir araya getirme çabaları damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAVAŞÇI 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?
4. sezonu ile ekrana gelmeye devam eden Savaşçı dizisinde General Ahmet Kutalmış belaların en büyüğü ile karşı karşıyadır. Askerleri büyük bir terörist grubun elinde olan Ahmet Kutalmış ne yapacağından habersiz kendisi ile yüzleşmekte ve kendisini suçlu görmektedir.
Ancak Çiğdem Ülgen tarafından fark edilen bir ayrıntı olayların seyrini değiştirmeye yetecektir. Dört bir yana dağılmış halde olan Kılıç Timi'ni yeniden bir araya getirmek ise hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.
SAVAŞÇI 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...