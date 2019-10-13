Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kılıç Timi yeniden...

SAVAŞÇI 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?



4. sezonu ile ekrana gelmeye devam eden Savaşçı dizisinde General Ahmet Kutalmış belaların en büyüğü ile karşı karşıyadır. Askerleri büyük bir terörist grubun elinde olan Ahmet Kutalmış ne yapacağından habersiz kendisi ile yüzleşmekte ve kendisini suçlu görmektedir.

Ancak Çiğdem Ülgen tarafından fark edilen bir ayrıntı olayların seyrini değiştirmeye yetecektir. Dört bir yana dağılmış halde olan Kılıç Timi'ni yeniden bir araya getirmek ise hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.



SAVAŞÇI 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

