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27.10.2019 - 16:32 |

Savaşçı 79. bölüm fragmanları! Markus yaptıklarının bedelini ödüyor

Savaşçı dizisi 79. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı dizisinde Markus tarafından kaçırılan Kutalmış Paşa'nın kızı Ayça için kritik saatler başlıyor. Yaşananların Markus'un bir oyunu olduğunu anlayan Albay Kopuz harekete geçiyor. Yaptıklarını bedelini Markus'a ödetmek için harekete geçen Kılıç Timi peş peşe operasyonlar ile bedel ödetiyor. Savaşçı bu akşam Fox TV'de...

Savaşçı 79. bölüm fragmanları! Markus yaptıklarının bedelini ödüyor

Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Savaşçı dizisinde bu akşam Kutalmış Paşa'nın kızı Ayça, Markus tarafından kaçırılır. Haberi alan Kutalmış Paşa fenalaşırken durumun bir oyuna olduğunu öğrenen Albay Kopuz, Markus'a bedel ödetiyor.

Peşe peşe düzenlenen operasyonlar ile Markus büyük şok yaşarken Kılıç Timi teröristleri birer birer etkisiz hale getiriyor.

 SAVAŞÇI 79. BÖLÜM FRAGMANI

Türkiye'ye teşekkür mesajıMilli Savunma Bakanlığı, terörden temizlenen Tel Abyad'ın son durumunu Twitter'dan paylaştı. Tel Abyadlıların Türkiye Cumhuriyeti ve Türk askerine teşekkür ettiği video görüntüleri kısa sürede binlerce kişi izledi.
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