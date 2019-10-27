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27.10.2019 - 22:54 |

Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Markus, yaptıklarının bedelini...

FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 79. yeni bölümüyle oldukça heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Kopuz Albay’ın karargahta başlattığı inceleme damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Markus, yaptıklarının bedelini...

SAVAŞÇI 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Markus tarafından, kızı Ayça’nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça’ya ulaşmaya çalışırken, Markus’un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça’yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus’un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid’i durdurmayı başarabilecek midir? 

Markus’a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus’un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karşıtırır. Bunun üzerine Kopuz Albay’ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.

SAVAŞÇI 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Polis memuru not bırakıp intihar ettiKütahya'da polis memuru olan evli ve 1 çocuk babası Hasan Ç. (32), eşini ve çocuğunu almak için gittiği kayınvalidesinin evinde oğluma iyi bakın diye not bıraktıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
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