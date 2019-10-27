Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Markus, yaptıklarının bedelini...

SAVAŞÇI 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Markus tarafından, kızı Ayça’nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça’ya ulaşmaya çalışırken, Markus’un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça’yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus’un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid’i durdurmayı başarabilecek midir?

Markus’a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus’un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karşıtırır. Bunun üzerine Kopuz Albay’ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.



SAVAŞÇI 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...