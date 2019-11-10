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10.11.2019 - 23:21 |

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 81. yeni bölümüyle oldukça heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar’ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaları damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 81. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kılıç Timi Kıbrıs’ta!

Yüzbaşı Kağan Bozok komutasındaki Kılıç Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devriye gezerken şehit edilen askerin hesabını sormak için harekete geçer. Bu arada Kılıç Timi’nin Kıbrıs’ta olduğunu öğrenen Markus, zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta bir araya geldiği adamlarını öne sürer ve timi tuzağa çekmek için hamlesini yapar. Markus’un adamlarıyla restleşen Yüzbaşı Kağan’ın, her şeyi göze alarak Yeşil Hat’ı geçmeye kalkması, Türkiye’yi uluslararası bir krizin eşiğine getirir. Ancak Kopuz Albay’ın son anda devreye girmesi, olayların seyrini değiştirecektir…

Eline önemli bir koz geçiren Markus, yaptığı sinsi planla, Kıbrıs’ta yeni bir kargaşa çıkarmak için fitili ateşler. Kılıç Timi alınan istihbaratlar doğrultusunda Markus’u durdurmaya çalışsa da gelişen beklenmedik durumlar, Yüzbaşı Kağan’ı ve Yüzbaşı Haydar’ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir…

SAVAŞÇI 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...

Ziyaretçi rekoru kırıldıCumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
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