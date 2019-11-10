Savaşçı 81. son bölümde Yüzbaşı Kağan büyük tehlikeye düştü! 82. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 81. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kılıç Timi Kıbrıs’ta!

Yüzbaşı Kağan Bozok komutasındaki Kılıç Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devriye gezerken şehit edilen askerin hesabını sormak için harekete geçer. Bu arada Kılıç Timi’nin Kıbrıs’ta olduğunu öğrenen Markus, zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta bir araya geldiği adamlarını öne sürer ve timi tuzağa çekmek için hamlesini yapar. Markus’un adamlarıyla restleşen Yüzbaşı Kağan’ın, her şeyi göze alarak Yeşil Hat’ı geçmeye kalkması, Türkiye’yi uluslararası bir krizin eşiğine getirir. Ancak Kopuz Albay’ın son anda devreye girmesi, olayların seyrini değiştirecektir…

Eline önemli bir koz geçiren Markus, yaptığı sinsi planla, Kıbrıs’ta yeni bir kargaşa çıkarmak için fitili ateşler. Kılıç Timi alınan istihbaratlar doğrultusunda Markus’u durdurmaya çalışsa da gelişen beklenmedik durumlar, Yüzbaşı Kağan’ı ve Yüzbaşı Haydar’ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir…



SAVAŞÇI 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde olacak...