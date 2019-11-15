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15.11.2019 - 16:00 |

Savaşçı 82. bölüm 1. ve 2. fragmanları... Yeni bölümde onlarca kişinin hayatı tehlikede...

Savaşçı dizisi 82. bölüm 1. ve 2. fragmanları yayınlandı. Yeni bölümde Markus büyük bir hain plan içerisinde... Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar ile birlikte onlarca kadının ve çocuğun hayatı tehlikede...

Savaşçı 82. bölüm 1. ve 2. fragmanları... Yeni bölümde onlarca kişinin hayatı tehlikede...

Savaşçı 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde mARKUS, Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar'ı kaçırıyor. Fakat iki yiğit askerin kesinlikle bir korkusu yok. Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar teröristleri tek tek öldürürken Markus ikiliyi etkisiz hale getirmek için bomba düzeneği kuruyor ve kadınların ve çocukların canı tehlikede!

İŞTE YENİ BÖLÜMDE DETAYLAR

Kağan ve Yörük Haydar’ı beklenmedik bir şekilde ele geçiren Markus, Kopuz Albay’ı telefonla arayarak Yüzbaşılar’ın akıbetiyle ilgili imalarda bulunur ve tehditler savurur. Hemen harekete geçen Kopuz Albay ise Markus’un terör kampına ulaşmak için çareler ararken, Velid’le ilgili gelen bir istihbarat olayların seyrini değiştirecektir. Diğer tarafta Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar da, Markus’un sinsi planından habersiz, kendileriyle birlikte kampta alıkonan çok sayıda çocuğun hayatını kurtarmak için fırsat kollarlar. Ancak Kağan ve Yörük Haydar için zaman gittikçe daralırken, Markus’un onları öldürmek için yaptığı hazırlık herkesi şaşkına uğratacaktır…

Yıllardır oradalar! Hiçbiri satılmıyor çünkü...Ankara'da haciz, trafik cezası borçları veya çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen yüzlerce araç hurdaya döndü.
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