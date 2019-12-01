Savaşçı 84. son bölümde Markus'tan büyük oyun! 85. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 84. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Savaşçı’da Markus’un oyunu kafaları karıştırıyor! Kopuz Albay Velid’den Markus’un Ankara’da olduğunu öğrenirken, Markus, Kutalmış Paşa’yı öldürmek için silahını doğrultmuştur. Ancak beklenmedik bir şekilde Doğan’ın yaptığı çılgın müdahale Kutalmış Paşa’yı ve Markus’u şaşkına çevirecek ve olayların seyrini başka bir boyuta getirecektir. Diğer tarafta Kopuz Albay, beraberindeki Kılıç Timi ve Turan Timi’yle birlikte, ele geçirdikleri Velid’le karargaha dönerler. Ancak Doğan’la ilgili öğrendikleri gelişme, büyük şok etkisi yaratır. Kopuz Albay zaman kaybetmeden Doğan’ın kurtulması için bütün imkanları seferber ederken, Markus da Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa’yı alt etmek için yeni hamlesini devreye sokacaktır.



SAVAŞÇI 85. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



