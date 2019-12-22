22.12.2019 - 23:11 |
Savaşçı 87. son bölümde Kılıç Timi ölümle burun buruna! 88. yeni bölüm fragmanı...
FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 87. yeni bölümüyle oldukça heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Kılıç Timi'nin ölümle burun buruna gelmesi damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAVAŞÇI 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kılıç Timi Markus’un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur’un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay’ı önemli bir seçimin eşiğine getirir… Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara’dan, Markus’un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara’nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…
SAVAŞÇI 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı 88. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...