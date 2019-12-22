Savaşçı 87. son bölümde Kılıç Timi ölümle burun buruna! 88. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 87. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kılıç Timi Markus’un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur’un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay’ı önemli bir seçimin eşiğine getirir… Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara’dan, Markus’un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara’nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…



SAVAŞÇI 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Savaşçı 88. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...