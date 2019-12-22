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22.12.2019 - 16:47 |

Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanları! Kopuz Albay ve Markus karşı karşıya

Fox TV ekranında yayınlanan Savaşçı dizisi 87. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı dizisi 87. yeni bölümde Kılıç Timi, Markus'un ayarladığı kalabalık bir terörist grubunun saldırısı altında kalır. Ameliyat sonrası kendine gelen Sara, Markus'un en büyük sırrını Kopuz Albay'a iletir. Yüzbaşı Haydar ve Yüzbaşı Kağan ile gizli göreve çıkan Kopuz Albay, Markus ile karşı karşıya gelecektir. Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Fox TV'de...

Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanları! Kopuz Albay ve Markus karşı karşıya

Savaşçı 87. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları ekrana gelen Savaşçı dizisinde bu akşam Markus'u ayarladığı terörist grubu ile karşı karşıya gelen Kılıç Timi zor anlar yaşayacaktır. Ameliyatın ardından kendine gelen Sara, Markus'un büyük sırrını Kopuz Albay ile paylaşacaktır. Kopuz Albay, Yüzbaşı Haydar ve Yüzbaşı Kağan ile çıktığı gizli operasyonda Marcus ile karşı karşıya gelecektir.

 SAVAŞÇI 87.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 87. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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