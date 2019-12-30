30.12.2019 - 00:22 |
Savaşçı 88. son bölümde Kılıç Timi'ne büyük tuzak! 89. yeni bölüm fragmanı...
FOX TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 88. yeni bölümüyle oldukça heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Markus'un Kılıç Timi'ne hazırladığı büyük tuzak damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SAVAŞÇI 88. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker. Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.
SAVAŞÇI 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
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