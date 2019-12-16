Savaşçı dizisi 86. bölüm neden yarıda kesildi? Fox TV'den açıklama geldi mi?

Savaşçı dizisi 86. bölümü ile dün akşam ekrana gelirken reklama girdi. Reklamın ardından farklı bir dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından Savaşçı dizisi 87. bölüm tamamlanmadı. Sosyal medyada ses getiren olay dizinin takipçileri tarafından farklı yorumlamalara neden oldu. Peki Savaşçı dizisi 87. bölüm neden yarıda kaldı?

SAVAŞÇI DİZİSİ 86. BÖLÜM NEDEN YARIDA KALDI?

Savaşçı dizisi 86. bölüm neden yarıda kaldı sorusuna Fox TV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADA SAVAŞÇI DİZİSİ YORUMLARI

Adeviyee @adeviye_00

Hoppala savaşçı naptın sen ya en heyecanlı yerinde

Onur AKDEMİR @onurakdemir013

Savaşçı neden yarıda kesildi açıklama bekliyoruz

yiğitt1940 @Yigitt1940ads

Pazar günü fox tv'de oynanan savaşcı dizisinde konu #DoguTurkistan olduğu için yayın kesildi. Rezalet, kim yayını kesti ne oyunlar dönüyor? Neden halka gerçekler gösterilmiyor? Kanallar kimlere hizmet ediyor?

nare @nare31192166

Abi şaka mısınız nasıl kesersiniz yayını ya tam da aklımdan bu ülke Doğu Türkistan konusunda bu kadar sessizken nasıl oluyorda böyle bir konunun işlenmesine izin verdiler diye düşündüm şaşırtmadılar da yayını kestiler tabi birilerine bağımlı yaşayınca sessiz kalırlar #savaşçı

Hasan Ali @hsnali038

Pazar akşamları Fox tv'de yayınlanan #savaşcı dizisinde bugün konu #DoğuTürkistan olduğu için yayını kestiler araya başka dizi koydular.

Oyuncularla alakası yoktur elbet ama yayını kim niye kesti?

İnsanlara neden bazı gerçekleri göstermekten çekiniyorlar.

Kimlere hizmet ediyorlar

SAVAŞÇI 86. BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ