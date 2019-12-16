Savaşçı dizisi 86. bölüm neden yarıda kesildi? Fox TV'den açıklama geldi mi?
Pazar akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Savaşçı dizisi 86. bölüm ile dün akşam izleyicisi ile buluşurken reklama giren Savaşçı dizisi daha sonra farklı bir dizinin yayınlanmaya başlaması ile yarıda kaldı. Dizinin takipçileri sosyal medya üzerinden konuya ilişkin birtakım yorumlarda bulunsa da konuya ilişkin Fox TV'den henüz bir açıklama yapılmadı. Peki Savaşçı dizisi neden yarıda kesildi?
Savaşçı dizisi 86. bölümü ile dün akşam ekrana gelirken reklama girdi. Reklamın ardından farklı bir dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından Savaşçı dizisi 87. bölüm tamamlanmadı. Sosyal medyada ses getiren olay dizinin takipçileri tarafından farklı yorumlamalara neden oldu. Peki Savaşçı dizisi 87. bölüm neden yarıda kaldı?
SAVAŞÇI DİZİSİ 86. BÖLÜM NEDEN YARIDA KALDI?
Savaşçı dizisi 86. bölüm neden yarıda kaldı sorusuna Fox TV tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
SOSYAL MEDYADA SAVAŞÇI DİZİSİ YORUMLARI
Adeviyee @adeviye_00
Hoppala savaşçı naptın sen ya en heyecanlı yerinde
Onur AKDEMİR @onurakdemir013
Savaşçı neden yarıda kesildi açıklama bekliyoruz
yiğitt1940 @Yigitt1940ads
Pazar günü fox tv'de oynanan savaşcı dizisinde konu #DoguTurkistan olduğu için yayın kesildi. Rezalet, kim yayını kesti ne oyunlar dönüyor? Neden halka gerçekler gösterilmiyor? Kanallar kimlere hizmet ediyor?
nare @nare31192166
Abi şaka mısınız nasıl kesersiniz yayını ya tam da aklımdan bu ülke Doğu Türkistan konusunda bu kadar sessizken nasıl oluyorda böyle bir konunun işlenmesine izin verdiler diye düşündüm şaşırtmadılar da yayını kestiler tabi birilerine bağımlı yaşayınca sessiz kalırlar #savaşçı
Hasan Ali @hsnali038
Pazar akşamları Fox tv'de yayınlanan #savaşcı dizisinde bugün konu #DoğuTürkistan olduğu için yayını kestiler araya başka dizi koydular.
Oyuncularla alakası yoktur elbet ama yayını kim niye kesti?
İnsanlara neden bazı gerçekleri göstermekten çekiniyorlar.
Kimlere hizmet ediyorlar