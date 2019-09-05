05.09.2019 - 20:48
Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?
Geçen sezon pazar günleri ekrana gelen Savaşçı dizisinin yeni sezonda ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler eylül ayı itibarıyla "Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
Savaşçı dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Diziyi pazar günü tekip edenler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
SAVAŞÇI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında net bir bilgi yok. Kanal dizinin yakında başlayacağını belirtti.