02.10.2019 - 14:12 |
Savaşçı ne zaman başlayacak? Hangi gün oynuyor?
Yeni sezona başlamayan birkaç dizi kaldı. Onlardan bir tanesi de Savaşçı... Diziyi uzun zamandır takip eden seyirciler yeni sezonu iple çekerken "Savaşçı ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor.
Aksiyon ve asker dizilerini sevenlerin ilgiyle izlediği Savaşçı hala yeni sezona başlamış değil. Diziyi ilk çıktığı günden beri takip edenler sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorlar. Ekim ayı itibarıyla en çok iletilen soru ise "Savaşçı ne zaman başlayacak?" şeklinde...
SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Savaşçı yeni sezon fragmanları yayınlanırken fragmanda net tarih geçilmedi ve "Çok yakında" ibaresi yer aldı. Dizinin ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
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