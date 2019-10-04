04.10.2019 - 10:48 |
Savaşçı ne zaman başlıyor? Duygusal başlangıç...
Savaşçı yeni sezon 4. fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kaan, bir daha göreve geri dönmeyeceğini haykırırken Haydar onu ikna etmeye çalışıyor. Bu anlar duygusallık had safhaya çıkıyor... Öte yandan dizinin ne zaman başlayacağı da belli oldu.
Savaşçı yeni sezon 4. fragmanı yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde ekip çok zor anar yaşıyor. Terör örgütü infazlara devam ederken Kaan son yaşananlardan sonra göreve geri dönmek istemiyor. Haydar onu duygusal bir mesajla geri döndürmeye çalışıyor. Şimdi Kaan'ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Savaşçı 77. bölüm 4. fragmanında dizinin ne zaman başlayacağına dair bilgi verildi. Savaşçı 13 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı Ukrayna’da düştü: 5 ölüİspanya’nın Vigo şehrinden İstanbul’a gitmekte olan Antonov-12 tipi kargo uçağı, Ukrayna’da Lviv kentinde yakıt ikmali için iniş yaptığı sırada düştü. 8 kişinin bulunduğu uçakta 5 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.