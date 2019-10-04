Savaşçı ne zaman başlıyor? Duygusal başlangıç...

Savaşçı yeni sezon 4. fragmanı yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde ekip çok zor anar yaşıyor. Terör örgütü infazlara devam ederken Kaan son yaşananlardan sonra göreve geri dönmek istemiyor. Haydar onu duygusal bir mesajla geri döndürmeye çalışıyor. Şimdi Kaan'ın nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı 77. bölüm 4. fragmanında dizinin ne zaman başlayacağına dair bilgi verildi. Savaşçı 13 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.