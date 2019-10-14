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14.10.2019 - 09:42 |

Savaşçı son bölümün ardından 78. bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı dizisi yeni sezonda izleyici ile buluştu. Dün akşam 77. bölümü ile ekrana gelen Savaşçı'da yine heyecan dolu sahnelere yer verildi. Savaşçı 78. bölüm fragmanı da dizinin son bölümünün ardından yayınlandı. İşte Savaşçı 78. bölüm fragmanı...

Savaşçı son bölümün ardından 78. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV'nin heyecanlı dizisi Savaşçı yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam 77. bölümü ile yayınlanan dizinin 78. bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı.

Savaşçı 78. bölümü ile 20 Ekim Pazar günü yayınlanacak.

SAVAŞÇI 78. BÖLÜM FRAGMANI

Genç kız çığlık atınca, metrobüsteki şüpheli yakalandıMetrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.
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