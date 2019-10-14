Savaşçı son bölümün ardından 78. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV'nin heyecanlı dizisi Savaşçı yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam 77. bölümü ile yayınlanan dizinin 78. bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı.

Savaşçı 78. bölümü ile 20 Ekim Pazar günü yayınlanacak.

SAVAŞÇI 78. BÖLÜM FRAGMANI