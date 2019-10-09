Savaşçı yeni fragman! Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde ilgiyle izlenen Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. 77. yeni bölüm framanını da yayınlayan Savaşçı dizisi, izleyicisini meraklandırdı. İşte Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanı ve yayınlanacağı tarih...

SAVAŞÇI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisi 77. yeni bölümüyle 13 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

SAVAŞÇI FRAGMAN