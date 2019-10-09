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09.10.2019 - 10:01 |

Savaşçı yeni fragman! Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisi yeni sezon fragmanını yayınladı. FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı yeni bölümlerinde neler olacak? Savaşçı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı ve dizinin yayınlanmaya başlayacağı tarih haberimizde...

Savaşçı yeni fragman! Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz dönemlerde ilgiyle izlenen Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. 77. yeni bölüm framanını da yayınlayan Savaşçı dizisi, izleyicisini meraklandırdı. İşte Savaşçı 77. yeni bölüm fragmanı ve yayınlanacağı tarih...

SAVAŞÇI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisi 77. yeni bölümüyle 13 Ekim Pazar günü ekrana gelecek.

SAVAŞÇI FRAGMAN

 

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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