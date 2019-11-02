Savaştan kurtuldu denizlere açıldı

Libya’nın Derna kenti yakınlarındaki Soussa bölgesinde deniz suyundan tatlı su üreten bir firmada çalışan sanayi dalgıçları, iç savaş nedeniyle mahsur kalmıştı. Muammer Kaddafi’ye bağlı güçlerin bulundukları kenti havadan bombalayacağı ihbarını alan Türk sanayi dalgıçları Halil İbrahim Arslan (30), Haldun Özkoç (31), Murat Özpınar (33), Ufuk Teksen (31), Ercan Altay (38), Fatih Aksu (38) ile kaptan Levent Usta (45), kurtulmaları için tek şansları olan Hicret-1 adlı romörkörle 22 Şubat’ta Akdeniz’e açıldı ve 60 saat sonra Datça’ya vardıklarında Türkiye’nin gündemine yerleşmişti. Yedi dalgıçtan biri olan Aksu, bu kez dünyayı tek başına dolaşan Türklerden biri olmak için yelken açtı.

İstanbul’dan Mavi Ufuk adlı yelkenlisiyle 5 Mayıs’ta açılan Aksu, Çanakkale Boğazı’nı geçerek Ege Denizi’nde Limnos üzerinden Korner Boğazı’na gitti. İyon Denizi’nden İtalya’ya ardından yaklaştığı İspanya’da Blayer Adası açıklarında yelkenli karaya oturdu. Teknesini kurtaran Aksu, Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na girdi. Batı Afrika kıyısındaki Fas’ın Agadir şehrinde 69 gün süren uzun bir mola veren Aksu, dünya seyahatinin ilk zorlu sınavı için Atlas Okyanusu’na açıldı. Seyahati boyunca otomatik pilot, izlenme sinyali ve uluslararası haberleşme sistemi olmayan Aksu, Milliyet’e konuştu.

İzlenme cihazı yok

Aksu, “Fas’ta dinlendim ve teknemi geçiş için hazırladım. Atlas’ta ilk durağım Kanarya Adaları’na kadar 220 mil var. Eksiklerimi tamamladıktan sonra 700 mil güneyde Cape Verde adalarına gideceğim. Aralık ayının ortasında Atlas Okyanusu geçişine başlayacağım. Karayipler’e ulaşmak istiyorum” dedi. Kimseden maddi destek almadığını, asgari ücret geliri dışında bir kaynağının olmadığını söyleyen Aksu, “Otomatik pilot ve izlenme cihazım yok. Hatta hava durumunu alacak bir uluslararası haberleşme sistemim de yok. Türk denizcilerin neleri başarabildiğini kanıtlamak ve kendimi bulmak için denizdeyim” diye konuştu.