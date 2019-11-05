Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda yakalama kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 14'ünü 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

94 BYLOCK GÖZALTISI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 67 şüpheli gözaltı alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'NÜN SİVAS 'İL ABLASI' ANKARA'DA YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün Sivas "il ablası" olduğu iddia edilen zanlı, Ankara'da saklandığı evde gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir yürüttükleri takip ve çalışma sonucu, Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı verilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olan FETÖ'nün sözde "il ablası" K.S'nin Ankara'da gizlendiği bilgisine ulaştı.

Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Etimesgut ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, SEGBİS ile bağlandığı Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alınarak tutuklandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDA DA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanması soruşturmasında, 8'i muvazzaf 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 4'ü emekli, 3'ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2'si ihraç ve 8'i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği öğrenildi.