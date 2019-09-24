24.09.2019 - 13:47 | | AA
Savcılık düğümeye bastı! 30 kişiye yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Ayrıntılar birazdan...
Türü tehlike altında olan vaşak koruma altına alındıDenizli’nin Tavas ilçesine bağlı Sarıabat Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkına getirildi. Yaralı vaşak, ilk tedavisinin ardından Afyonkarahisar'a sevk edildi.