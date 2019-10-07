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07.10.2019 - 07:50 | | CÄ°HAT ASLAN Ä°stanbul Â

Savunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Demirâ€™in acÄ± günü

Savunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demirâ€™in annesi Kadire Demir (97), Ã¶nceki gÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Savunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Demirâ€™in acÄ± günü

Kadire Demirâ€™in cenazesi, dÃ¼n BaÅŸakÅŸehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Ä°kindi namazÄ±na mÃ¼teakip dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Demir ailesinin yanÄ± sÄ±ra, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu KomutanÄ± Org. Musa Aysever, Eski Milli Savunma BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mehmet AÄŸar, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak, sanatÃ§Ä± Mustafa Ceceli, belediye baÅŸkanlarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da bÃ¼rokrat katÄ±ldÄ±. Kadire Demir, EdirnekapÄ± Åžehitlik MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.Â  Â 

Alev alev yandÄ±...Fatihâ€™te iki katlÄ± metruk binada çÄ±kan yangÄ±n itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanÄ±n alev alev yanmasÄ± da kameralar tarafÄ±ndan kaydedildi.
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