07.10.2019 - 07:50 | | CÄ°HAT ASLAN Ä°stanbul Â
Savunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Demirâ€™in acÄ± günü
Savunma Sanayi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demirâ€™in annesi Kadire Demir (97), Ã¶nceki gÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Kadire Demirâ€™in cenazesi, dÃ¼n BaÅŸakÅŸehir 2. Etap Hoca Ahmet Yesevi Camiiâ€™nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verildi. Ä°kindi namazÄ±na mÃ¼teakip dÃ¼zenlenen tÃ¶rene Demir ailesinin yanÄ± sÄ±ra, Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu KomutanÄ± Org. Musa Aysever, Eski Milli Savunma BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mehmet AÄŸar, AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Bayram Åženocak, sanatÃ§Ä± Mustafa Ceceli, belediye baÅŸkanlarÄ± ile Ã§ok sayÄ±da bÃ¼rokrat katÄ±ldÄ±. Kadire Demir, EdirnekapÄ± Åžehitlik MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda topraÄŸa verildi.Â Â