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01.08.2019 - 08:21| SEYFETTİN ERSÖZ - Ankara

Savunmanın devleri MÜSİAD Zirvesi’nde

MÜSİAD Ankara tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde savunma sanayii ürünleri vitrine çıkacak.

Savunmanın devleri MÜSİAD Zirvesi’nde

S-400 ve F-35 konularının da tartışılacağı Zirve’de, sektörün gelişmesi ve ihracat potansiyelini artırması için atması gereken adımlar da masaya yatırılacak. MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, “Son günlerde yaşadığımız S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı kaynaklı konular bir kez daha gösterdi ki Türkiye’nin kalbi savunma sanayisinde atıyor” dedi.

İETT otobüsü, servis aracına çarptı: 6 yaralıSultangazi Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Arnavutköy istikametine seyir halinde olan İETT otobüsü önünde giden servis aracına çarptı. Otobüs ve servis aracında ağır hasar meydana geldi.
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