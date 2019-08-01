Savunmanın devleri MÜSİAD Zirvesi’nde

S-400 ve F-35 konularının da tartışılacağı Zirve’de, sektörün gelişmesi ve ihracat potansiyelini artırması için atması gereken adımlar da masaya yatırılacak. MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, “Son günlerde yaşadığımız S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programı kaynaklı konular bir kez daha gösterdi ki Türkiye’nin kalbi savunma sanayisinde atıyor” dedi.