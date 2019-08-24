Say ve Nil Venditti Bodrum’u büyüledi

Bu yıl 15’incisi düzenlenen Bodrum Müzik Festivali önceki gece başladı. Doğuş Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve tüm bilet geliri otizmli çocukların eğitimine bağışlanan festival, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı Fazıl Say konseriyle müzikseverlere merhaba dedi. D-Marin Turgutreis’te gerçekleştirilen açılış konserinde Fazıl Say’a genç orkestra şefi Nil Venditti yönetimindeki Türkiye’nin önemli müzik topluluklarından Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Konser öncesi Onur Ödülü takdim edilen Fazıl Say bir teşekkür konuşması yaptı ve festivale bundan sonraki dönemde de katkısının devam edeceğinin altını çizdi. Konserin ilk bölümünde Beethoven’in en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ve 1800 yılında Prusya Prensi Louis Ferdinand’a adadığı “3 numaralı Piyano Konçertosu” seslendirildi. Performans sırasında sempatik hareketleriyle dikkat çeken Nil Venditti’nin ve Fazıl Say’ın uyumu da dikkate değerdi.

Müzik tutkusunu yansıttı

Biletleri çok önceden tükenen konserde “3 numaralı Piyano Konçertosu”nun ardından müzikseverler Fazıl Say, Nil Venditti ve Bilkent Senfoni Orkestrası’nı dakikalarca ayakta alkışladı. Sıcak, ama hafif rüzgarlı bir Bodrum akşamında gerçekleşen konserde Fazıl Say ikinci kez sahneye tekrar gelerek bir eser daha çaldı. Aradan sonra sahneye çıkan Nil Venditti, sahne enerjisini müzikseverlere de yansıtarak eline mikrofonu aldı ve izleyicilerle konuşmaya başladı.

İlk olarak Bilkent Senfoni Orkestrası ile birlikte çalacakları Felix Mendelssohn’un “İtalyan” adını taşıyan dört numaralı senfonisine dair bilgiler paylaşan genç şef Venditti, Fazıl Say ve geceye dair duygularını da ifade etti. Türk bir anne ve İtalyan bir babanın kızı olan 24 yaşındaki genç şef, konserin ikinci yarısında da orkestraya olan hakimiyetini ve müzik tutkusunu müzikseverlere yansıtmayı bildi. Nil Venditti’yi dün akşamki konserde pek çok izleyici ilk kez canlı olarak dinleme fırsatı yakaladı.

‘Sabah Konserleri’nde genç kemancı

Festivalin ikinci günü sabahın erken saatlerinde başladı. Turgutreis’te bulunan Şevket Sabancı Parkı’nda 17 yaşındaki genç yetenek İdil Yunkuş, müzikseverlere bir keman resitali sergiledi. Eğitimine Hollanda’da devam eden, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda başkemancı olan ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda da yer alan İdil Yunkuş; Bach, Ekrem Zeki Üngör ve Sergei Prokofiev’in eserlerinin yanı sıra “Sarı Gelin”i çaldı. Besteleri seslendirmeden önce çalınacak esere dair açıklamalarda bulunan İdil Yunkuş, konser sonunda izleyiciler tarafından büyük alkışlarla sahneden uğurlandı.