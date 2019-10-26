Saygun eserleriyle CRR’de anılacak

Konser öncesi Milliyet’e açıklama yapan Onay, “Ahmet Adnan Saygun’un ‘Op. 14 Orkestra Suit’, 1. Piyano Konçertosu ve 1. Senfonisi programda yer alacak. Tabii kendisi dünya çapında tanınmış bir bestecimiz ve bildiğiniz gibi benim de hocam. Onu anma konserinde yer almak önemli” dedi.

‘Herkese hitap ediyor’

Bugüne dek dünyanın pek çok kentinde Saygun’un eserlerini seslendirdiğini ifade eden Onay şöyle devam etti:

“Şimdiye dek 80 ülkede birçok konser verdim. Mutlaka onun eserlerini de çaldım. Yurt dışından Japonya’dan Amerika’ya uzanan 19 farklı orkestra ile de seslendirdim onun eserlerini. Bence Saygun’un eserleri, müzisyenler tarafından çabucak algılanabilen, çok güzel yapıya sahip eserler. Çağdaş olmasıyla birlikte herkese hitap eden bir müziği vardır. Hem yorumcuların hem de müzik yazarlarının her zaman olumlu yaklaştığı eserleri vardır.”

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Filarmonia İstanbul ile birlikte çalmaktan çok memnun olduğunu vurgulayan Onay, Şensoy ile pek çok kez konserler verdiğini hatırlattı ve “Hem eşliği hem de performansı hayranlık duyulacak seviyededir” ifadelerini kullandı. Sanatçı, Filarmonia İstanbul için de “Çok genç ve pırıl pırıl bir orkestra. Hepsi birer solist” diyerek beğenisini dile getirdi. Biletleri 20 ve 80 TL arasında değişen konser saat 20.00’de başlayacak.