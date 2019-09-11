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11.09.2019 - 08:49

Sayısal Loto 11 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat kaçta yapılacak? Son çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye isabet etmişti.

Sayısal Loto 11 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyanho İdaresi tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Şanslı numaralar ne olacak merak konusu.

Geçen hafta yapılan çekilişte şanslı numaraları tutturan bir kişi 1 milyon 880 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.

SAYISAL LOTO 11 EYLÜL 2019 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Çarşamba akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş 21.45'te izlenebilecek.

Sonuçlar belli olduğunda haberimizde şanslı numaraları görüntüleyebileceksiniz.

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