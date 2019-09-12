SayÄ±sal Loto 11 EylÃ¼l 2019 sonuÃ§larÄ± | SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± sorgulama

12.09.2019 - 07:27
SayÄ±sal Loto 11 Eylül 2019 sonuçlarÄ± | SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± sorgulama
SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± belli oldu. 11 EylÃ¼l 2019 SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸti. Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§ekiliÅŸte 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca bÃ¼yÃ¼k ikramiye devretti. Ä°ÅŸte bu haftanÄ±n ÅŸanslÄ± numaralarÄ±...
SayÄ±sal Loto oyununun 1252. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruÅŸ devretti.
Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 62 kiÅŸi 7 bin 389 lira 80'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 556 kiÅŸi 97 lira 25'er kuruÅŸ ve 3 bilen 67 bin 951 kiÅŸi ise 13 lira 45'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
SAYISAL LOTO 11 EYLÃœL 2019 SONUÃ‡LARI
Â
KKTC'deki patlamanÄ±n ardÄ±ndna otel ve yerleÅŸim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardÄ± arkasÄ± kesilmeyen ve gökyüzünü aydÄ±nlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± bir otel yetkilileriyle görüÅŸerek tahliye edilmesini istedi. ArdÄ±ndan çevredeki yerleÅŸim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarÄ±ldÄ±. Bölgenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± istendi.