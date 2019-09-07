07.09.2019 - 12:52
Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkacak mı merak konusu. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. Son çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştı.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
7 Eylül 2019 Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.
Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görüntüleyebilirsiniz.