Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. Son çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

7 Eylül 2019 Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görüntüleyebilirsiniz.