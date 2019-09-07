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07.09.2019 - 12:52

Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto'da 6 bilen çıkacak mı merak konusu. Çarşamba akşamı yapılan çekilişte 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi için heyecan dorukta. Son çekilişte büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

7 Eylül 2019 Cumartesi akşamı yapılacak çekiliş saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde görüntüleyebilirsiniz.

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