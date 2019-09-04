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04.09.2019 - 21:48

Sayısal Loto belli oldu! (MPİ 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto'da 1250. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Bir süredir Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada iki kez oynanmaya başlanan Sayısal Loto bu akşam saat 21:45'te çekildi. Peki milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto belli oldu! (MPİ 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5, 7, 25, 28, 42, 47

Sayısal Loto belli oldu (MPİ 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İstanbul'da silahlı saldırıİstanbul Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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