Sayısal Loto belli oldu! (MPİ 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez düzenlenen eğlenceli oyunun bu akşamki sonuçlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 4 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı..



4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



5, 7, 25, 28, 42, 47









SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI