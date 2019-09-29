29.09.2019 - 09:43 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!
1257. Haftasını gerçekleştiren Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayış dinmiyor. İşte 28 Eylül 2019 Cumartesi günüyapılan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi heyecanı sona erdi. Sayısal Loto çkilişinde hangi numaralar kazandırdı? 28 Eylül 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonnuçları...
28 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 152
4 bilen kişi sayısı : 7.899
3 bilen kişi sayısı : 142.695
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.285.345,36 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.496,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL