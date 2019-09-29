MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!
29.09.2019 - 09:43 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!

1257. Haftasını gerçekleştiren Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları için arayış dinmiyor. İşte 28 Eylül 2019 Cumartesi günüyapılan Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi heyecanı sona erdi. Sayısal Loto çkilişinde hangi numaralar kazandırdı? 28 Eylül 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonnuçları...

 28 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül

 6 bilen kişi sayısı : 3. Devir
5 bilen kişi sayısı : 152
4 bilen kişi sayısı : 7.899
3 bilen kişi sayısı : 142.695

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.285.345,36 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.496,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,70 TL

Damat gelini almaya TIR'ıyla gittiHatay’da TIR şoförü olan damat, hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Eylül!

Fatih'te bir binada yangın çıktı!

Fatih'te bir binada yangın çıktı!

Son dakika.... Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika.... Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Feci kaza!

Feci kaza!

Sıradaki Haber