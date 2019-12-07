Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 7 Aralık Sayısal Loto çekilişi için bilinmesi gerekenler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21:15'te canlı yayında açıklanmaya başlayacak. Canlı yayın sonrasında sayısal loto çekiliş sonuçları haberimizin içeriğinde yer alacak.

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