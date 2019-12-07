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07.12.2019 - 19:33 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan artıyor. Bu akşam gerçekleşecek olan Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandıracak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 7 Aralık Sayısal Loto çekilişi için bilinmesi gerekenler...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21:15'te canlı yayında açıklanmaya başlayacak. Canlı yayın sonrasında sayısal loto çekiliş sonuçları haberimizin içeriğinde yer alacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

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