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08.09.2019 - 09:35

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! (7 Eylül 2019)

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları dün akşam belli oldu. 1251. Haftasını yaşayan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 7 Eylül 2019 Cumartesi günü yapılan Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları! (7 Eylül 2019)

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. 7 Eylül Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye İstanbul'a çıktı. İşte kazandıran numaralar...

7 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları (7 Eylül 2019)

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 107
4 bilen kişi sayısı : 6.642
3 bilen kişi sayısı : 124.392

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.880.114,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7.031,40 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 85,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL

 

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