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11.12.2019 - 22:07 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 11 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 11 Aralık 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 11 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Sayısal Loto heyecanı bugün yapılan 11 Aralık çekilişi ile devam etti. Büyük heyecanın yaşandığı çekiliş sonrası kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları...

11 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

7, 12, 19, 24, 25, 32

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 11 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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