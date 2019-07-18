Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi büyük ikramiye olan 4.335.651,60 TL'nin sahibi oldu.

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 6, 15, 25, 27, 36, 44 olarak belirlendi. Sayısal Loto 1236. hafta çekilişinde 5 bilen 108 kişi 4.961,55 TL, 4 bilen 4.862 kişi 83,45 TL ve son olarak 3 bilen 85.074 kişi 12,55 TL tutarında ikramiye elde etti.