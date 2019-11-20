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20.11.2019 - 21:47 |

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ tarafından haftanın iki günü çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. Peki Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı? İşte 20 Kasım 2019 Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)

Sayısal Loto heyecanı bugün yapılan 20 Kasım çekilişi ile devam etti. Büyük heyecanın yaşandığı çekiliş sonrası kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişinin sonuçları...

20 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9, 25, 30, 34, 35, 42

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 20 Kasım (MPİ bilet ikramiye sorgulama)



SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Galata Kulesi maviye büründüGalata Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında mavi renkle ışıklandırıldı.
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