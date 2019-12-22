Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Mill Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 1.867.760,94 TL'de devretti. Sayısal Loto 21 Aralık çekilişinde 5 bilen 120 kişi 6.227,25 TL, 4 bilen 7.142 kişi 79,10 TL ve son olarak 3 bilen 125.162 kişi 11,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

SAYISAL LOTO 21 ARALIK KAZANDIRAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..