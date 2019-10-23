Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 23 Ekim (MPİ ikramiye bilet sonucu sorgulama)

Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'da 23 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 23 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve daha fazlası...



23 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



7, 17, 28, 30, 36, 41,









SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI