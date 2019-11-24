Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3. kez devretti

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 1273. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da 3. devir gerçekleştirildi. 27 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişine devreden tutar 5.807.792,48 TL'ye ulaştı.

Sayısal Loto 1273. hafta çekilişinde 5 bilen 133 kişi 6.833,70 TL, 4 bilen 8.396 kişi 81,45 TL ve son olarak 3 bilen 150.583 kişi 12,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 13, 20, 26, 27, 29 ve 33 olarak belirlendi.