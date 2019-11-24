24.11.2019 - 10:04 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3. kez devretti
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1273. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da büüyk ikramiye de üçüncü devrini gerçekleştirdi. İşte kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da 1273. hafta çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 6 bilen çıkmayınca Sayısal Loto'da 3. devir gerçekleştirildi. 27 Kasım Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişine devreden tutar 5.807.792,48 TL'ye ulaştı.
Sayısal Loto 1273. hafta çekilişinde 5 bilen 133 kişi 6.833,70 TL, 4 bilen 8.396 kişi 81,45 TL ve son olarak 3 bilen 150.583 kişi 12,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 13, 20, 26, 27, 29 ve 33 olarak belirlendi.