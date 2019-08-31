31.08.2019 - 21:17
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ağustos çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 1249 Çekilişini yaşayan Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte 31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto heyecanı sona erdi. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için arayışa geçti. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
31 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
7 - 17 - 22 - 36 - 43 - 44
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.