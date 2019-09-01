01.09.2019 - 09:51
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. 6 bilen iki talihli 1.525.859,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. İşte 31 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen iki talihli 1.525.859,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Sayısal Loto 31 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 7, 17, 22, 36, 43, 44 olarak belirlendi
Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 120 kişi 6.369,05 TL, 4 bilen 6.778 kişi 84,85 TL, ve son olarak 3 bilen 124. 554 kişi 12,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.