06.11.2019 - 21:50 |
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı 6 Kasım (MPİ ikramiye bilet çekiliş sonucu sorgulama)
Sayısal Loto'da bir çekiliş daha bu akşam gerçekleştirildi. 1268. hafta çekilişine sahne olan Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaraları sizler için bir araya getirdik. İşte yurdumuzun dört bir yanında şansını deneyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği günün Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Vazgeçilmez şans oyunu Sayısal Loto'da 6 Kasım çekiliş sonuçları belli oldu. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Sayısal Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik. İşte 6 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve daha fazlası...
6 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
08, 17, 18, 20, 29, 44
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI